НБУ ввел услугу по регистрации коллекторских компаний и назвал ее стоимость
Национальный банк Украины ввел новую услугу по регистрации коллекторских компаний, которая будет стоить 24 тыс. грн
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Тариф составит 24 тыс. грн.
В пресс-службе отметили, что для регистрации коллекторской компании будет необходимо подать в том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому НБУ вводит новую банковскую услугу по реестрации коллекторских компании с установлением соответствующего тарифа на нее.
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