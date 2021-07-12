НБУ ввел услугу по регистрации коллекторских компаний и назвал ее стоимость

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Тариф составит 24 тыс. грн.



В пресс-службе отметили, что для регистрации коллекторской компании будет необходимо подать в том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому НБУ вводит новую банковскую услугу по реестрации коллекторских компании с установлением соответствующего тарифа на нее.

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