НБУ введет в обращение две памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины
Национальный банк Украины (НБУ) 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика к празднованию тридцатой годовщины Независимости Украины.
По информации НБУ, памятная банкнота номиналом 100 грн образца 2014 года с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко серии ЯА и 2021 выпуска. Ее размер - 75х142 мм, а тираж - 30 тыс. штук.
Основной рисунок лицевой стороны - портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года по подписью Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА и 2021 выпуска. Ее размер 75х154 мм, а тираж - 30 тыс. штук.
Основной рисунок лицевой стороны - портрет Григория Сковороды, основной рисунок обратной стороны - изображение здания Киево-Могилянской академии.
В пресс-службе добавили, что обе памятные банкноты содержат все элементы защиты банкнот соответствующих номиналов и годов выпуска. Дополнительно на их лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.
Отмечается, что памятные банкноты доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистибьюторамы. Цена памятной монеты номиналом 100 грн - 114 грн, а номиналом 500 грн - 512 грн.
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