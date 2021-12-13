НБУ временно остановил лицензию финансовой компании и обязал два учреждения и ломбард устранить нарушения
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 10 декабря принял решение о применении мер влияния к одному ломбарду и трем финансовым компаниям
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"Национальный банк Украины применил меры влияния в виде обязательства устранить нарушения и их причины к ПО "Ломбард "Любой друг", "Даниленко и компания" (ЕГРПОУ 33673459), ООО "Финансовая компания "Бисфактор" (ЕГРПОУ 426347) Факторинговая компания "Укрглобал-Финанс" (ЕГРПОУ 41915308)", - говорится в сообщении.
Как сообщают в НБУ, три указанных учреждения не выполняют требований законодательства о поддержании минимально установленного размера собственного капитала. Отмечается, что это оказывает негативное влияние на уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и обеспеченности оборотными средствами (собственным капиталом).
"Компаниям следует устранить нарушения до 28 января 2022 года. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушения и подтверждающие это документы", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании комитета решили временно остановить лицензию на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг ООО "Финансовая компания "Юкрейн Саншайн Финтех Ко." ЛТД».
"Компания также не соблюдает требования законодательства по поддержанию минимально установленного размера собственного капитала", - подчеркнули в пресс-службе.
В сентябре 2021 г. компанию обязали устранить эти нарушения до 1 ноября, однако требование не выполнили.
Решения о применении мер воздействия вступают в силу с 13 декабря 2021 года.
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