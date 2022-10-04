НБУ возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым картам на иностранные банки, - Фурман
С завтрашнего дня, 5 октября, Национальный банк Украины возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт на счета иностранных банков
Об этом сообщает во время брифинга в Медиацентре заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.
"Такие переводы дали возможность украинцам поддержать своих родных и близких, вынужденно выехавших за границу. После более чем 7 месяцев военного положения, потребность в таком инструменте уменьшается. В то же время риски его использования, чтобы обойти риски на покупку валюты, увеличивается. Такая мера будет способствовать защите международных резервов" Украины", - сказал Фурман.
Поэтому 5 октября услуга перевода с гривневых платежных карт на счета иностранных банков невозможна.
Впрочем, украинцы и дальше смогут переводить деньги за границу для оплаты обучения, медицины, услуг по транспортировке больных, алиментов и прочего.
"Кроме украинцы могут отправлять средства для юридического лица нерезидента", – добавляется в сообщении.
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