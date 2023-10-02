НБУ внедряет режим управляемой гибкости обменного курса

Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

НБУ объясняет, что управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24.02.2022.

"НБУ, в частности, будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления", - говорится в заявлении.

Теперь официальный курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

НБУ объясняет, что такое решение было принято в связи с устоявшимся прогрессом в снижении инфляции, накоплением значительного уровня международных резервов, увеличением привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценения.

"Новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса. Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем", - говорится в пояснении.

Мнение экспертов

"Политика неизменного курса постепенно теряет актуальность по мере того, как война продолжается все дольше. В последующие дни официальный курс доллара будет меняться каждый день и Нацбанк ожидает, что это не будет дорога с односторонним движением. То есть в отдельные дни курс будет расти, в другие дни будет падать" , – объясняет в комментарии Еспресо Михаил Демкив, финансовый аналитик инвесткомпании ICU.

Нацбанк и дальше будет играть ключевую роль на валютном рынке и не будет давать курсу сильно отклоняться, добавляет эксперт.

"Скорее всего, дней, когда гривня будет укрепляться, будет немного меньше, чем дней, когда курс национальной валюты будет ослабевать. Это позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда официальный курс доллара резко повысили на 25% с 29,25 на 36,56. С одной стороны , вряд ли можно ожидать более крепкую гривню через год, с другой стороны, переход к плавающему курсу должен позволить избежать шокового роста курса в будущем" , - говорит Михаил Демкив.

"Сейчас не стоит ожидать больших колебаний курса гривни. НБУ не заинтересован сорвать якорь ценовой стабильности, которую уже почти удалось вернуть. В то же время понемногу Нацбанк будет масштабом своих интервенций за счет валюты от международных партнеров показывать ожидаемое направление движения курса. Например, в случае разблокирования морского экспорта и роста цен на зерно и металлы гривня будет крепнуть, и, наоборот, при больших затратах на нефтепродуктах или недостаточной поддержке союзников — понемногу девальвировать», — комментирует директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.