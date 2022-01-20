НБУ: В 2022 году Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала

Об этом 20 января на брифинге сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин.



"Геополитика привела к росту "пени за риск" для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал Лупин.



При этом он отметил, что внутренний рынок лучше пережил эти события, в частности, если сравнивать с мартом-2020, где пиковые показатели процентной ставки на вторичном рынке ОВГЗ на уровне 20-25%, то 19 января пиковые ставки здесь составили 16-17%.



Сообщается, что рациональному инвестору сейчас выгоднее покупать бумаги на вторичном рынке, однако Лупин считает, что это временное явление, и после деэскалации доходности на рынках сравняются, и Минфин сможет привлекать гривню на аукционах.

Напомним, что НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых и ухудшил прогноз инфляции на 2022 год.

Кроме того, в НБУ сообщили, что госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию.