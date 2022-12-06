НБУ ужесточил требования к работе банков в случае длительного отсутствия электроэнергии

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также Нацбанк предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.

В частности, банки должны определить в каждом регионе четкий перечень дежурных отделений (не менее 35% отделений), которые будут предоставлять услуги клиентам при длительном отсутствии энергоснабжения. Такие отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

Кроме того, НБУ обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.

"Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе", - говорится в сообщении.

Правительство разрешило банкам на период военного положения увеличивать ставку до 20% для новых кредитов.

Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за законопроект о выводе из рынка системно важного банка в условиях военного положения.

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