НБУ ужесточил требования к работе банков в случае длительного отсутствия электроэнергии
Нацбанк разрабатывает проект Power Banking на базе очередных банковских отделений, предоставляющих клиентам финансовые услуги в условиях блекаута
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Также Нацбанк предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.
В частности, банки должны определить в каждом регионе четкий перечень дежурных отделений (не менее 35% отделений), которые будут предоставлять услуги клиентам при длительном отсутствии энергоснабжения. Такие отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.
Кроме того, НБУ обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.
"Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе", - говорится в сообщении.
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