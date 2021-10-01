Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика НБУ ужесточил требования к банкам, которые сохраняют наличные регулятора

НБУ ужесточил требования к банкам, которые сохраняют наличные регулятора

1 октября, 2021 пятница
08:51
Экономика НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к банкам, которые сохраняют его наличные и проводят операции с ними

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ с 1 октября 2021 расширяет требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению наличных регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны.

В частности, регулятор усовершенствовал процесс отбора таких банков: обязал их в зависимости от срока деятельности соблюдать установленный процент присутствия в регионе и определенных лимитов хранения наличности регулятора; дополнил перечень условий, при которых регулятор будет принимать решение о прекращении действия предоставлении статуса уполномоченного банка, а также расширил основания для отмены статуса уполномоченного банка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НБУ
Читайте также:
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
Наталка Діденко
29 сентября, 2021 среда
Украинцам следует ожидать заморозки и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 сентября, 2021 вторник
Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 30.6
    Продажа 31.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
1 октября
10:44
Эфиопия высылает дипломатов ООН после заявлений об "искусственном голоде", США отреагировали
10:30
Пенсионеры старше 75 лет с октября получат 400 грн доплаты к пенсиям
10:26
Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Маска успешно сел на воду возле Флориды
10:21
Новый рекорд: цена газа в Европе достигла почти $ 1200/тыс. куб.м
10:03
"Слуги" прибыли в Трускавец на "заседание монобольшинства с приглашенными коллегами"
10:00
Юрий Витренко
Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы Нафтогаза без согласования с наблюдательным советом
09:55
лекарства
Пациенты с октября могут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
09:38
Газпром прекратил транзит газа в Венгрию через территорию Украины
09:35
Михаил Саакашвили
Под угрозой заключения: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, его политсила и полиция об этом не знают
09:22
Бил и душил, требуя признания: подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании
09:21
Эксклюзив
Бураковский Игорь
Игорь Бураковский: Теневой фонд зарплаты составляет 500 млрд грн
09:04
Является ли новый Мемориал Холокоста в Украине также инструментом кремлевской пропаганды?
08:57
В Киеве сгорел сгорел жилой дом, погиб мужчина
08:54
Более 12 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Украине в течение суток, 172 пациента умерли
08:44
Миссия ОБСЕ фиксирует новейшее российское вооружение в ОРДЛО, - МИД Украины
08:43
Водители с сегодняшнего дня должны ездить с включенными фарами днем на загородных дорогах, - полиция
08:30
Судебная реформа: глава ССУ заявил, что орган будет выполнять закон о Высшем совете правосудия, посол Великобритании выступила за ускорение изменений, - ОПУ
08:28
Для части населения с 1 октября снижен тариф на электроэнергию: сколько заплатим
08:21
курс доллара
Курс валют: доллар подорожал к концу недели
08:02
В Киеве на Троещине легковушка вылетела в кювет и перевернулась несколько раз, водитель погиб
08:00
"Шахтер" - "Динамо"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины по футболу
07:28
Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне убили бойца ООС, еще одного ранили
07:00
Как выполнить военную миссию, избавиться от бурьяна в голове и написать блестящий текст - 5 книг, которые помогут в жизни
2021, четверг
30 сентября
23:54
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Рапид" в Лиге Европы
23:42
"Зоря"
Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 2-го тура
23:01
Элина Свитолина
Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго
22:57
Горсовет Мукачево разыграет среди горожан автомобиль и электросамокаты за прививки от коронавируса
22:34
На учениях Нацгвардии на Киевщене погиб солдат
22:09
Семен Семенченко
Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО
21:45
"Легия" - "Лестер"
Польская "Легия" сенсационно победила "Лестер" в Лиге Европы
21:44
Подобная Pfizer или Moderna: в Украине разрабатывают собственную COVID-вакцину
21:35
Сборы "слуг" в Трускавце: журналистка заявила, что начальник поезда пересадил ее из вагона с нардепами
21:35
"Зоря" - "Рома"
"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций
21:21
Украина планирует упростить процедуру выдачи первого паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников
21:10
Джошуа - Усик
Я усвоил урок, - Джошуа подытожил свой бой с Усиком
20:57
Призеры Олимпиады-2020 Беленюк и Билодид устроили поединок. Видео
20:56
Телеканал "НАШ"
Из-за заявления Мураева о "геноциде против украинцев со стороны ЕС": телеканал "НАШ" может лишиться лицензии
20:30
Норка
Первая в ЕС: Финляндия начнет вакцинировать норок от коронавируса
20:29
Криштиану Роналду
Роналду объяснил, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"
20:22
30 сентября на Донбассе погиб десантник с Днепропетровщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV