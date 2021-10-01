НБУ ужесточил требования к банкам, которые сохраняют наличные регулятора
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к банкам, которые сохраняют его наличные и проводят операции с ними
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ с 1 октября 2021 расширяет требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению наличных регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны.
В частности, регулятор усовершенствовал процесс отбора таких банков: обязал их в зависимости от срока деятельности соблюдать установленный процент присутствия в регионе и определенных лимитов хранения наличности регулятора; дополнил перечень условий, при которых регулятор будет принимать решение о прекращении действия предоставлении статуса уполномоченного банка, а также расширил основания для отмены статуса уполномоченного банка.
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