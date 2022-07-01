НБУ утвердил новый перечень банков, продающих памятные монеты

Об этом сообщил Национальный банк Украины

Национальный банк утвердил список банков-дистрибьюторов, где теперь можно будет купить памятные монеты Украины и увеличил размеры партий этих памятных монет.

Теперь нумизматическую продукцию можно приобрести в следующих банковских учреждениях: АБ "Укргазбанк"; АО "АБ "РадаБанк"; АО "ТаскомБанк"; АО КБ "ПриватБанк".

"Банки-дистрибьюторы, которые сейчас остаются ведущими каналами реализации нумизматической продукции Национального банка Украины, - объясняют в НБУ, - будут получать до 70% от объемов тиражей этой продукции для ее реализации через собственную сеть филиалов и отделений", - пояснили в НБУ.

Также с 1 июля – до принятия отдельного решения – Национальный банк прекратил принимать заказы в режиме реального времени через официальное интернет-представительство Национального банка.

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