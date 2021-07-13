НБУ установил требования к работе коллекторских компаний

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор принял положение о новых требованиях к кредитодателей, новых кредиторов, коллекторских компаний и их деятельности при урегулировании просроченной задолженности.



Согласно документу, его целью является установление четких требований к работе при взыскании проблемной задолженности, в том числе по фиксации взаимодействия с потребителями. Так, устанавливаются формы контроля кредитодателя или нового кредитора за соблюдением коллекторскими компаниями установленных требований по взаимодействию с должником.



Отныне кредитор или новый кредитор должен сообщать НБУ о заключении с коллекторской компанией договора, внесения в него изменений, срока или прекращения его действия. Коллекторские компании, со своей стороны, должны сообщать НБУ о привлечении физического или юридического лица на договорной основе для выполнения отдельных функций или процессов в рамках осуществления коллекторской деятельности.



Положение также определяет порядок, сроки и форму размещения информации о коллекторских компаний и лиц, привлеченных к осуществлению коллекторской деятельности, на собственных сайтах, в мобильных приложениях и в местах предоставления услуг потребителям.



Также определяется порядок фиксирования взаимодействия с потребителем и другими лицами. Лица, осуществляющие урегулирования просроченной задолженности, обязаны использовать исправные технические средства с правильно установленными датой и временем. При фиксировании взаимодействия должны быть записаны сведения о кредиторе, о лице, с которой осуществляется взаимодействие, сведения о кредитном договоре и сумму задолженности и тому подобное. Техническая запись взаимодействия должно быть приобщен к другим материалам и должен храниться в течение трех лет.

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