НБУ установил новые правила перестрахования в иностранных финучреждениях

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, отныне страховые компании могут заключать договоры перестрахования только с теми иностранными перестраховщиками, которые отвечают требованиям НБУ. В частности, иностранный перестраховщик должен соответствовать рейтингу финансовой надежности на достаточном уровне или иметь довод непрерывной работы более трех лет и работать в стране с государственным надзором на рынке страхования.



Согласно новым правилам, украинским страховщикам также запрещено заключать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками, зарегистрированными в государствах, признанных странами-агрессорами и сотрудничать с перестраховщиками в юрисдикциях, которые не выполняют должным образом международные рекомендации в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных .



В пресс-службе добавили. что страховщики больше не обязаны регистрировать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками и сообщать об этом НБУ.

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