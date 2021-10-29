НБУ установил новые правила перестрахования в иностранных финучреждениях
Национальный банк Украины установил новые правила перестрахования украинских страховых компаний в иностранных финансовых учреждениях
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, отныне страховые компании могут заключать договоры перестрахования только с теми иностранными перестраховщиками, которые отвечают требованиям НБУ. В частности, иностранный перестраховщик должен соответствовать рейтингу финансовой надежности на достаточном уровне или иметь довод непрерывной работы более трех лет и работать в стране с государственным надзором на рынке страхования.
Согласно новым правилам, украинским страховщикам также запрещено заключать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками, зарегистрированными в государствах, признанных странами-агрессорами и сотрудничать с перестраховщиками в юрисдикциях, которые не выполняют должным образом международные рекомендации в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных .
В пресс-службе добавили. что страховщики больше не обязаны регистрировать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками и сообщать об этом НБУ.
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