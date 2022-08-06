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НБУ упростил ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса

6 августа, 2022 суббота
12:23
Экономика НБУ

Национальный банк Украины предпринял шаги по поддержке деятельности волонтеров и бизнеса

Об этом пишет НБУ.

Отмечается, что главным приоритетом Национального банка является сохранение финансовой стабильности в Украине.

"С этой целью Национальный банк 21 июля 2022 года установил лимит на расчеты гривневыми платежными карточками за границей. В то же время, понимая важность и эффективность волонтерского движения Украины и его важное значение в условиях полномасштабной войны, Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц – волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Однако для таких закупок нужно соблюдать одновременно следующие условия:

  • операции по счету волонтера являются типичными для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;
  • представление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;
  • предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;
  • информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры и физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

"С целью предотвращения использования соответствующего решения регулятора для несоблюдения действующих ограничений Национальный банк определил, что наличие у банка информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может быть основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Также Национальный банк включает рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте)", - отмечают в НБУ.

Кроме того, учитывая потребности бизнеса, Национальный банк упрощает валютные ограничения, в частности использование корпоративных платежных карт.

НБУ разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за рубежом. В частности, таких расходов:

  • на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;
  • на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Добавим, что расчеты валютными картами могут производиться без ограничений. Также определено, что ограничения на осуществление расчетов за границей в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будут распространяться на клиентов банка – юридических лиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях на основании документов, дающих право на осуществление соответствующих перевозок.

Эти изменения и ряд других изменений внесены постановлением правления Национального банка Украины от 5 августа № 172 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", большинство положений которого вступили в силу с 6 августа.

  • Напомним, Национальный банк Украины ожидает , что наличный курс будет 37,5–38 грн/$

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