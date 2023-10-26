НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП в текущем году: причины
Нацбанк улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году. Более быстрое экономическое восстановление вызвано рядом факторов
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Среди причин вероятного роста ВВП – более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучшие урожаи, чем ожидалось, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов.
НБУ прогнозирует, что в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.
"Экономическому росту будут способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что в 2025 году темпы роста реального ВВП могут ускориться до 6%. В НБУ надеются, что этому будет способствовать снижение рисков безопасности и связанный с этим возврат мигрантов.
- НБУ принял решение снизить учетную ставку до 16% . Регулятор не ожидает роста инфляции.
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