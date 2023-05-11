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OPINION

НБУ улучшил прогноз годового экономического роста

Богдан Данилишин
11 мая, 2023 четверг
14:00
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Согласно опросу предприятий Украины, проведенному Госстатом, во II квартале 2023 года бизнес улучшал собственные оценки перспектив деловой активности. Так, в сегменте сельскохозяйственных предприятий отмечалось замедление темпов уменьшения объема производства продукции, замедление темпов роста цен на сельскохозяйственную продукцию и увеличение количества работников на сельскохозяйственных предприятиях. В промышленном сегменте индикатор деловой уверенности повысился по сравнению с мартом 2023 г. на 4,2 в. п. и составил минус 5,7%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4 в. п. и составил минус 4%. Ожидания промышленных предприятий в апреле 2023 г. по объему производства продукции в ближайшие три месяца в промышленности составили плюс 10%, в перерабатывающей промышленности – плюс 17%. Также отечественная промышленность ожидает повышения на 2,9 в. п. загруженности производственных мощностей, которая в среднем составляла 61,4%. Аналогичные тенденции деловых настроений наблюдались также в сфере услуг и розничной торговли.

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составила 0,2%, замедлившись в годовом исчислении до 17,9%. Базовая инфляция за месяц составила 0,5%, с начала года – 3,0%. Такая динамика потребительских цен свидетельствует о постепенном исчерпании действия факторов предложения (в частности, обусловленных влиянием военных действий), стимулирующих инфляцию к движению вверх. Замедлению инфляции также способствовали сезонные факторы (цены на яйца снизились за месяц на 8,7%, фруктов – на 1,4%) и благоприятная для ценовых показателей конъюнктура внешних рынков (стоимость топлива и смазочных масел за месяц уменьшилась на 2,4%). Умеренное влияние факторов спроса и принятые Национальным банком меры по мобилизации свободной ликвидности и повышению привлекательности гривневых инструментов продолжают оказывать сдерживающее влияние на цены товаров и услуг, зависимых от спроса.

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Национальный банк Украины в рамках ежеквартального прогнозного цикла опубликовал новый макроэкономический прогноз. Как и предполагалось ранее, центральный банк существенно улучшил прогноз по экономическому росту уже в этом году с 0.3% до 2%. Главными факторами такого пересмотра были определены устойчивость энергосистемы и значительные фискальные стимулы для экономики (благодаря росту объемов ожидаемой международной помощи). В то же время был пересмотрен прогноз роста инфляции в 2023 г. с почти 18.7% до 14.8% в годовом измерении. Подобная динамика создает необходимые условия для смягчения монетарной политики в краткосрочной перспективе. Цикл смягчения монетарной политики может начаться на полгода быстрее, чем это прогнозировалось ранее.

Улучшение погодных условий привело к ускорению темпов посевной кампании. По состоянию на начало мая всеми категориями хозяйств посеяно 2 млн 320 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет около 12% прогнозируемых площадей под урожай 2023 г. Позитивные результаты голосования в Европарламенте за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год с целью поддержки украинской экономики в условиях войны надеются на урегулирование на взаимно приемлемых условиях запрета на экспорт части украинской аграрной продукции через территорию отдельных стран Восточной Европы на общеевропейском уровне. Это должно обеспечить дополнительное поступление валютной выручки в условиях всеобщего сокращения экспорта в 2023 г.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 09.05.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 9,9 млрд. гривен на сроки от 9 мес. до 2-х лет по ставкам от 18,5% до 19,7%, а также 179,2 млн. долларов США на 6 мес. (по ставке 4,75%) и 296,6 млн. евро на 9 мес. (по ставке 3,15%). Наибольшая сумма была привлечена за бенчмарк-ОВГЗ с погашением в августе 2025 года (почти 8 млрд грн). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,45%.

По сообщению министерства финансов, в апреле 2023 года правительство Украины обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 12,9 млрд грн, что составляет 84% от предусмотренных росписью ассигнований. Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь — апрель 2023 увеличились на 44,8 млрд грн и по состоянию на 01.05.2023 составляют 160,2 млрд гривен. Остатки средств увеличились во всех регионах Украины. Пользуясь этими ресурсами, органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

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Валютный рынок

Международные резервы Украины по результатам апреля 2023 г. выросли до 35,9 млрд. дол. США, обновив одиннадцатилетний максимум. Так, в апреле международные резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,9 млрд. дол. США, из которых 2,7 млрд. дол. США – в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ, 1,7 млрд. дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС; 1,3 млрд дол. США – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); 242,6 млн. дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. При этом правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446,0 млн дол. США, из которых 282,7 млн. дол. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 113,1 млн дол. США – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком в апреле снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн дол. США – до 1 370,4 млн дол. США.

В первую неделю мая благодаря увеличению предложения иностранной валюты на межбанковском рынке на фоне постоянного спроса на нее чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка сократилась до 259 млн. долларов США (по сравнению с 442 млн. долларов неделей ранее).

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 624 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, остаток задолженности по которым сократился за неделю на 1,5 млрд грн и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

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Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 428 льготных кредита на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 26 тысяч на общую сумму 105,7 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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