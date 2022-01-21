НБУ укрепил курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек
На пятницу, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,32 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 32,11 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,28 грн, продают – по 28,4 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,2 грн до 28,3 грн, продажи – от 28,31 грн до 28,5 грн.
- Накануне, 20 января , официальный валютный курс составил 28,4 грн/$, 32,19 грн/евро, 3,73 грн за 10 российских рублей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное