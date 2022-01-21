НБУ укрепил курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 32,11 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.



На наличном рынке по состоянию на 7:55, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,28 грн, продают – по 28,4 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,2 грн до 28,3 грн, продажи – от 28,31 грн до 28,5 грн.

Накануне, 20 января , официальный валютный курс составил 28,4 грн/$, 32,19 грн/евро, 3,73 грн за 10 российских рублей.