НБУ укрепил курс гривни относительно доллара и евро

Такие данные приведены на сайте НБУ .

Официальный курс гривни к доллару США на 8 сентября установлен на уровне 26,73 грн за доллар против 26,81 грн за доллар во вторник. Курс гривни по отношению к евро установлен на уровне 31,70 грн за евро против 31,80 грн за евро днем ранее.