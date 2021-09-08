НБУ укрепил курс гривни относительно доллара и евро
Национальный банк Украины на среду, 8 сентября 2021 года, укрепил официальный курс гривни на 8 копеек - до 26,73 грн за доллар
Такие данные приведены на сайте НБУ .
Официальный курс гривни к доллару США на 8 сентября установлен на уровне 26,73 грн за доллар против 26,81 грн за доллар во вторник. Курс гривни по отношению к евро установлен на уровне 31,70 грн за евро против 31,80 грн за евро днем ранее.
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