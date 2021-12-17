Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 30,84 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,1 грн, продают - по 27,2 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27 грн до 27,17 грн, продажи - от 27,12 грн до 27,3 грн.

Накануне, 16 декабря, официальный валютный курс составил 27,2 грн/$, 30,62 грн/евро, 3,69 грн за 10 российских рублей.



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