НБУ укрепил гривню по отношению к доллару
На пятницу, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,19 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу НБУ стоит 30,84 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,1 грн, продают - по 27,2 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27 грн до 27,17 грн, продажи - от 27,12 грн до 27,3 грн.
- Накануне, 16 декабря, официальный валютный курс составил 27,2 грн/$, 30,62 грн/евро, 3,69 грн за 10 российских рублей.
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