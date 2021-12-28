НБУ укрепил гривну на 28 декабря

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,82 грн, 10 российских рублей – 3,7 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,18 грн, продают – по 27,25 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,14 грн до 27,2 грн, продажи – от 27,17 грн до 27,3 грн.



Накануне, 27 декабря, официальный валютный курс составил 27,28 грн/$, 30,85 грн/евро, 3,71 грн/10 российских рублей.



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