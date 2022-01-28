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НБУ: украинский экспорт будет сокращаться как минимум на $100 млн в год из-за механизма углеродной корректировки импорта ЕС

28 января, 2022 пятница
18:34
Экономика

Национальный банк Украины оценивает потенциальное сокращение объемов экспортной продукции, подпадающей под действие механизма углеродной корректировки импорта Евросоюза (CBAM), на уровне $100 млн ежегодно с 2026 года

Об этом сообщает Green Deal со ссылкой на ежеквартальный инфляционный отчет НБУ.

В НБУ отмечают, что львиную долю убытков терпят украинские экспортеры углеродной металлургической продукции ($30-50 млн в год). При этом совокупный ущерб для экспортеров, подпавших под действие CBAM, оценивается как "умеренный".

В редакции, которую предложила комиссия, действие CBAM будет распространяться на импорт удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий) - это секторы с наибольшими выбросами углекислого газа.

Нацбанк указывает, что доходы украинских компаний могут сократиться еще больше в случае расширения действия механизма на другие сферы экономики, включения косвенных выбросов СО2, быстрой ликвидации бесплатных квот на выбросы в ЕС и сокращения переходного периода.

Такие инициативы выдвигает ряд депутатов Европарламента. Закон о внедрении механизма может быть принят уже в середине этого года после парламентских консультаций.

Для минимизации негативного влияния CBAM в НБУ рекомендуют сосредоточиться на разработке национальной системы торговли выбросами (СТВ), которая позволит направлять собранные средства на экомодернизацию.

Как пишет издание, выводы Нацбанка существенно отличаются от оценок Киевской школы экономики (KSE). Эксперты KSE прогнозируют, что введение Евросоюзом CBAM может привести к ежегодному сокращению доходов украинских компаний до EUR 396 млн в течение 2026-2030 годов. Таким образом, ВВП Украины будет снижаться на 0,08% в год.

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НБУ
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