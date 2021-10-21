НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2021 года до 3,1%

Об этом говорится в сообщении НБУ.



"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", - говорится в сообщении.



Отмечается, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и последствия логистических проблем в мире ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.



Следовательно, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году прогноз роста экономики составляет 4%.



В то же время, отметили в регуляторе, рост экономики обеспечит дальнейшее восстановление мировой экономики и расширение внутреннего спроса, в частности инвестиционного. НБУ также прогнозирует сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров, а также вакцинацию населения, позволит избежать локдаунов.



Кроме того, НБУ улучшил прогноз номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн и 4,975 трлн грн, в 2022 - до 5,75 трлн грн и 5,485 трлн грн, говорится в материалах Центробанка.

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