НБУ: цены на топливо, вероятно, стабилизируются на высоком уровне
Национальный банк ожидает стабилизации цен на горючее, но они останутся высокими
Об этом говорится в июньском монетарном и макроэкономическом обзоре Национального банка .
Как пояснил Нацбанк, отмена государственного регулирования цен на горючее позволила несколько насытить рынок этим ресурсом, после чего цены стабилизируются, но на высоком уровне.
Дорогое горючее в Украине спровоцировано тем, что мировые цены на нефть остаются высокими – 121 $/баррель, пояснил центробанк.
В обзоре он отмечает, что основные причины возникшего в Украине дефицита топлива – разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и более продолжительная логистика.
Поэтому 17 мая правительство отказалось от государственного регулирования цен на этот продукт, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов. Уже 19 мая цены начали стремительно повышаться, указывает НБУ.
- Напомним, 17 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила , что правительство решило приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо.
- После этого решения цены на горючее в Украине за неделю выросли на 22-30%.
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