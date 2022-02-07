НБУ: трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордные $15 млрд

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.



В 2021 году через официальные каналы из-за границы в Украину поступили $8,14 млрд, а через неофициальные - $6,89 млрд. В 2020-м эти показатели составляли 7,41 и 4,57 млрд долларов соответственно.



За прошлый год трудовые мигранты перечислили на 25,4% больше, чем в 2020 году. Объем частных переводов превысил прогнозы НБУ - по состоянию на июль 2021-го их оценивали в $13,3 млрд.

Напомним, размер международных резервов Украины за январь 2022 года сократился на $1 653,84 млн (на 5,3%).