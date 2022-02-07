НБУ: трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордные $15 млрд
За 2021 год общий объем частных денежных переводов - официальных и неофициальных - составил $15,026 млн, это наибольший показатель за все время наблюдений с 2008 года
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
В 2021 году через официальные каналы из-за границы в Украину поступили $8,14 млрд, а через неофициальные - $6,89 млрд. В 2020-м эти показатели составляли 7,41 и 4,57 млрд долларов соответственно.
За прошлый год трудовые мигранты перечислили на 25,4% больше, чем в 2020 году. Объем частных переводов превысил прогнозы НБУ - по состоянию на июль 2021-го их оценивали в $13,3 млрд.
- Напомним, размер международных резервов Украины за январь 2022 года сократился на $1 653,84 млн (на 5,3%).
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