НБУ спрогнозировал уменьшение реальных зарплат украинцев на четверть

Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь 2022 года, опубликованном на сайте НБУ.

"Номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (то есть с вычетом инфляции) – на четверть, учитывая снижение финансовой устойчивости предприятий и значительную конкуренцию между претендентами на работу", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что из-за сохранения дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах и значительных диспропорций на рынке труда номинальные зарплаты в следующем году возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%. Однако повышение зарплат в реальном измерении будет достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и более низкую производительность, чем была до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета. Все остальные расходы будут сокращены. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

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