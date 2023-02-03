НБУ спрогнозировал безработицу на уровне 26% в 2023 году
Уровень безработицы в Украине в 2023 году будет оставаться на уровне 26%. В то же время ожидается, что в 2024 году он уменьшится до 20%, а в 2025 году – до 17,6%
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка .
"В течение 2023 года безработица будет оставаться на высоком уровне (около 26%). В дальнейшем она будет снижаться благодаря расширению спроса на рабочую силу на фоне оживления экономической активности. Ожидается, что в 2024 году уровень безработицы уменьшится до 20%, а в 2025 году – до 1 ,6%", - отметили в НБУ.
Там подчеркнули, что безработица будет оставаться выше своего естественного уровня, поскольку процесс восстановления производственных мощностей и логистических путей будет длительным.
Номинальные доходы домохозяйств будут повышаться, в частности благодаря адаптации реального сектора к работе в условиях высоких рисков и значительным расходам на оборону и безопасность. годы - еще на 6,5% и 4,3% соответственно", - спрогнозировали в НБУ.
- 10 января Кабмин продлил действие программы выплат компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
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