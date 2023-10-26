НБУ снизил учетную ставку сразу на 4%

Об этом глава НБУ Андрей Пышный сказал на брифинге 26 октября.

"Национальный банк установил учетную ставку на уровне 16% и одновременно оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками", – сказал он.

Таким образом, НБУ сравнял учетную ставку со ставкой по депозитным сертификатам овернайт, чтобы модернизировать свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы".

Учетная ставка определяет процент, под который НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам, а от этого, соответственно, зависит, под какой процент банки будут предоставлять кредиты населению и бизнесу, а также принимать депозиты.

НБУ снижает учетную ставку, когда нет причин ожидать инфляции. Повышение же учетной ставки наоборот происходит тогда, когда страна испытывает потрясения, экономика регрессирует и есть предпосылки инфляции. Стоит отметить, что в июне 2022 регулятор повысил ее с 10% сразу до 25% годовых. И на этом уровне она держалась до июля 2023 года. Затем НБУ снизил учетную ставку с 25% до 22%, а в сентябре – до 20% .