НБУ снизил учетную ставку до 20% годовых

Об этом информирует пресс-служба .

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября 2023 года. Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений", - говорится в заявлении.

Сообщается, что такой шаг поддержит восстановление экономики страны и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.

Инфляция в августе по сравнению с прошлым годом снизилась до 8,6%. Урожай способствовал падению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

В июле НБУ начал снижать учетную ставку, чтобы поддержать экономику. Это означает, что банки могли предложить своим клиентам более низкие ставки по кредитам и депозитам. Однако это не отразилось на популярности денег в гривнях. Ибо рост цен на товары и услуги также снизился, таким образом, гривня не теряла свою ценность. Украинцы продолжали вкладывать свои гривни в банки или покупать государственные облигации, дающие определенный доход.

Более стремительное снижение учетной ставки могло бы привести к тому, что люди стали бы бояться за свою гривню. Они могли бы начать массово покупать иностранную валюту, например доллары или евро. Это могло бы снизить спрос на гривню и снизить ее курс. Также это могло бы ухудшить ожидания людей по поводу инфляции и увеличить цены на товары. Учитывая это, правление НБУ решило снизить учетную ставку - до 20% с 15 сентября.

Ставка по трехмесячным депозитам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт снижена до 16%, а по кредитам рефинансирования – до 22%.

"В дальнейшем предполагается продолжение цикла снижения учетной ставки, реализация которого будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки для устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции. Учитывая значительную неопределенность и высокие риски, связанные с войной, НБУ будет действовать осторожно, чтобы и дальше обеспечивать макрофинансовую устойчивость. В случае ухудшения ожиданий НБУ будет корректировать решение и прогноз учетной ставки", - добавили в пресс-службе.