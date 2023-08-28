НБУ смягчил продажу иностранной валюты населению. Какие условия

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ объясняет, что с 29 августа 2023 года, согласно "Стратегии смягчения валютных ограничений", с этой целью смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам:

впервые с начала полномасштабной войны НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны", - отмечают в НБУ.

Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.