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НБУ смягчил продажу иностранной валюты населению. Какие условия

28 августа, 2023 понедельник
23:51
Экономика

Согласно "Стратегии смягчения валютных ограничений" Нацбанк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ объясняет, что с 29 августа 2023 года, согласно "Стратегии смягчения валютных ограничений", с этой целью смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам:

  • впервые с начала полномасштабной войны НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;
  • увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны", - отмечают в НБУ.

Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

  • Спрос и предложение на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке растет параллельно, сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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