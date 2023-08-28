НБУ смягчил продажу иностранной валюты населению. Какие условия
Согласно "Стратегии смягчения валютных ограничений" Нацбанк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
НБУ объясняет, что с 29 августа 2023 года, согласно "Стратегии смягчения валютных ограничений", с этой целью смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам:
- впервые с начала полномасштабной войны НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;
- увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.
"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны", - отмечают в НБУ.
Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.
При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.
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Спрос и предложение на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке растет параллельно, сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
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