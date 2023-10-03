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OPINION

НБУ сменил валютный режим. Что это значит

3 октября, 2023 вторник
12:28
Мнение Билан

Нацбанк принял решение о смене валютного режима. С сегодняшнего дня курс гривны к доллару США уже не фиксирован на уровне температурного режима здорового человека, а "управляемо-гибким". Что это значит? Попробую разложить ситуацию по полочкам

Зачем менять режим, все-таки было хорошо?

Основная причина – режим фиксированного курса исчерпал свой стабилизационный потенциал. Население и бизнес начали привыкать к неизменному курсу, чем дальше, тем сложнее было бы отказываться от режима привязки и тем длиннее и рискованнее было бы возвращение к нормальности. Управляемая гибкость курса позволит НБУ активнее ослаблять ограничения на движение капитала, поскольку рынок постепенно будет восстанавливать способность к (ограниченной) самокоррекции. В далекой перспективе курс станет гибким, как до войны, и сможет выполнять функцию предохранителя от внешних шоков.

Что изменится, будет ли девальвация?

В перспективе нескольких месяцев практически ничего не изменится. При фиксированном курсе НБУ каждый день продавал валюту из своих резервов. Ровно столько, сколько удовлетворить дефицит валюты на межбанковском рынке. Теперь НБУ также будет продавать валюту из резервов, но немного меньше или немного больше, чем дефицит валюты на рынке, и позволит официальному курсу двигаться вниз и вверх на дельту, которую в первые недели, скорее всего, вообще трудно будет заметить невооруженным глазом.
В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. То есть будет и девальвация и укрепление. Что именно будет преобладать – будет зависеть от массы факторов, среди основных: продолжительность боевых действий, пропускная способность экспортных путей, объемы международной помощи.

Финальная цель Нацбанка — вернуться к полноценному инфляционному таргетированию и плавающему курсу. Но ввиду рисков войны это еще будет не скоро, и НБУ еще долгое время будет активно участвовать в выравнивании дисбалансов на валютном рынке.

Почему сейчас?

На самом деле НБУ уже давно планировал отойти от фиксированного курса, введенного в первый день полномасштабного вторжения для стабилизации рынка, и открыто объявлял о своих планах (хотя по моим наблюдениям до последнего времени мало кто обращал внимание на заявления Нацбанка).
Воплотить эти намерения в жизнь разрешила экономическая ситуация, которая за последние полгода существенно улучшилась. Еще в начале года смена режима была бы очень рискованной и неуместной.

Так, зимой НБУ продавал из резервов 3,0 млрд долл. США в месяц, на наличном рынке доллар можно было купить не менее 40 грн, а резервы НБУ едва дотягивали до уровня конца 2021 года. Но летом дефицит валюты на межбанке сократился до 1,5-2,0 млрд долл., резервы Нацбанка пересекли отметку 40 млрд долл. США, обновив исторический (!) рекорд, а наличный курс вплотную приблизился к официальному. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдалась некоторая нервозность, наличный курс пополз вверх, НБУ продавал больше валюты на межбанке (2,4-2,6 млрд в месяц), резервы Нацбанка перестали расти. Однако в целом ситуация на рынке остается гораздо лучше, чем в начале года.

При этом инфляция продолжала стремительно снижаться – в августе показатель инфляции снизился до 8,6% г/г, это в три раза меньше чем с 26,6% в декабре прошлого года – а экономическая активность восстанавливалась, что хорошо почувствовали компании, ориентированные на внутреннюю потребителя.

Ключевую роль в этом улучшении сыграла международная помощь. Несмотря на полномасштабную войну, у Украины есть полноценная программа с МВФ. С начала года страна регулярно получает около 4 млрд долл. в месяц международной финансовой поддержки (в дополнение к военной)

Поэтому для экспертного сообщества решение Нацбанка не стало сюрпризом, мы ждали смену режима уже несколько месяцев.

Какие риски?

Мы живем в бурные времена и рисков не избежать. Впереди нас предстоит еще одна сложная зима с вероятными обстрелами энергетической инфраструктуры и падением экспорта отдельных товаров на фоне сезонного увеличения импорта. И вот буквально на выходных кристаллизовались риски недопоступления объемов международной помощи из-за сложной политической ситуации в США.

Вряд ли НБУ с его крутой аналитической командой не заметил эти риски. Тот факт, что обычно консервативный Нацбанк решился на смену режиму, свидетельствует о его уверенности в завтрашнем и даже в после завтрашнем дне.

Среди основных причин такой уверенности высокий уровень резервов, сотрудничество с МВФ, новый пакет помощи на сумму 50 млрд евро на 4 года от ЕС. Также не забываем, что продолжают действовать строгие ограничения на вывод капитала, которые НБУ планирует ослаблять в зависимости от ситуации на рынке, но может и усугубить в случае непредсказуемых шоков.

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Источник

Об авторе. Елена Билан, директор аналитического департамента, главная экономистка Dragon Capital

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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