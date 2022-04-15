НБУ с начала года фиксирует увеличение оборота наличной гривны на 57 млрд грн

Об этом сообщил Национальный банк Украины в Телеграмме.



"685 млрд грн – такова общая сумма наличных, которая обращалась в Украине на 1 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.



Эта цифра на 57,4 млрд грн или на 9,2% больше, чем в начале 2022 года. Такой рост объясним тем, что украинцы демонстрируют повышенный спрос на наличную гривну в условиях неопределенности и войны.



О том, если в начале войны украинцы активнее снимали наличные деньги со счетов, то во второй половине марта начался обратный процесс – изъятие наличных из оборота. Так, в марте наличный оборот вырос всего на 2,8% или на 18,7 млрд грн.



По данным НБУ, на одного жителя Украины приходилось 74 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 – 71 и 162 шт. соответственно).

Напомним, за время войны НБУ перечислил ВСУ почти 15 млрд. грн, на спецсчете осталось 130 млн. грн.

НБУ будет держать курс доллара на одном уровне до конца военного положения