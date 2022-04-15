НБУ с начала года фиксирует увеличение оборота наличной гривны на 57 млрд грн
Украинцы чувствуют повышенный спрос на наличные из-за войны войны, поэтому оборот наличной гривны с начала 2022 года вырос на 9%
Об этом сообщил Национальный банк Украины в Телеграмме.
"685 млрд грн – такова общая сумма наличных, которая обращалась в Украине на 1 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.
Эта цифра на 57,4 млрд грн или на 9,2% больше, чем в начале 2022 года. Такой рост объясним тем, что украинцы демонстрируют повышенный спрос на наличную гривну в условиях неопределенности и войны.
О том, если в начале войны украинцы активнее снимали наличные деньги со счетов, то во второй половине марта начался обратный процесс – изъятие наличных из оборота. Так, в марте наличный оборот вырос всего на 2,8% или на 18,7 млрд грн.
По данным НБУ, на одного жителя Украины приходилось 74 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 – 71 и 162 шт. соответственно).
- Напомним, за время войны НБУ перечислил ВСУ почти 15 млрд. грн, на спецсчете осталось 130 млн. грн.
- НБУ будет держать курс доллара на одном уровне до конца военного положения
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