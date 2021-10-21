НБУ с 21 ноября запретит банкам открывать депозиты в рублях
Национальный банк с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физических лиц
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Согласно сообщению, запрет зачисления российских рублей на депозитные счета физлиц предполагается постановлением НБУ от 8 октября 2021 с целью приведения регулятивно-правовых актов в соответствие законодательству, в частности, закона №1618-их, которым запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов, выраженных в валюте государства-оккупанта.
В агентстве также напомнили, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам осуществлять кассовые, в частности, обменные операции, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территории Украины, или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.
Отмечается, что запрет также касается операций, которые осуществляются при купле-продаже наличной иностранной валюты между банками.
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