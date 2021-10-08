НБУ с 2022 года прекратит использование большинства индикаторов эталонной ставки LIBOR: что изменится

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, с 1 января 2022 года НБУ прекратит публикацию большинства котировок индикаторов процентной ставки LIBOR в связи с потерей репрезентативности и глобальным постепенным отходом от использования индикаторов, основанных на ее данных.



По данным ICE Benchmark Administration Limited (IBA), которая является администратором LIBOR, прекращение публикации эталонной ставки в долларе США овернайт и по срокам 1, 3, 6 и 12 месяцев запланировано после 30 июня 2023 года.



Поэтому в дальнейшем участники рынка не смогут заключать новые соглашения и поддерживать имеющиеся, где LIBOR является референтным индикатором, поскольку информация об этих ставках недоступна.



В пресс-службе отметили, что для обеспечения плавного перехода к использованию новых индикаторов, минимизации финансовых рисков для финансовых учреждений и потребителей финансовых услуг регулятор рекомендовал проинформировать клиентов об уходе от использования LIBOR. НБУ также посоветовал воздержаться от заключения договоров и использования финансовых инструментов, где LIBOR является референтным индикатором. Также участники рынка должны провести предварительную идентификацию экспозиций, которые прямо или косвенно зависят от LIBOR; перейти на использование новых индикаторов к 31 декабря 2021; предусмотреть в договорах референтную ставку, будет применяться с 1 января 2022; учесть переход к использованию других индикаторов и возможные связанные с этим риски.



В Пресс-служба отметили, что эти рекомендации касаются также небанковских учреждений, в своей деятельности прямо или косвенно используют индикаторов LIBOR.



В регуляторе также добавили, что, согласно рекомендациям Федеральной резервной системы, альтерантивною эталонной процентной ставкой может стать SOFR, по данным Европейского центрального банка - € STR.

Индикатор процентной ставки используется для аппроксимации стоимости привлечения денег и является базовым показателем инструментов хеджирования, а также широко используется для оценки финансовых инструментов.

LIBOR - усредненная процентная ставка межбанковского кредитования на международном рынке. Является одним из наиболее распространенных показателей краткосрочных процентных ставок в мире.