НБУ с 1 декабря предоставит банкам больше возможностей для межбанковских операций

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .



Регулятор повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10 до 15% от их регулятивного капитала.



"По оценкам НБУ, увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн", - отметили в НБУ.



По замыслу регулятора это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.



ЛИМИТЫ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ (limits on the open foreign exchange position) - установленное НБУ количественное ограничение (в процентах) ежедневной величины открытых банком валютных позиций, а именно: общей (длинной, короткой) валютной позиции в иностранных валютах и банках соответствующих иностранных валют и банковскими металлами, а также по соответствующей валюте или банковскому металлу, отдельными активными операциями с валютными ценностями в регулятивный капитал банка.



Целью установления таких лимитов является обеспечение стабильности на валютном рынке и ограничение негативного влияния на состояние операций по купле-продаже иностранных валют и банковских металлов, осуществляемых уполномоченными банками.



Национальный банк Украины устанавливает:

Лимит общей открытой валютной позиции банка (Л13) – соотношение общей величины открытой валютной позиции банка по всем иностранным валютам и банковским металлам в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка. Лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) – соотношение величины превышения объема требований по иностранной валюте и банковским металлам над объемом обязательств в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка. Лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – соотношение величины превышения объема обязательств по иностранной валюте и банковским металлам над объемом требований в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка.