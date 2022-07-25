НБУ решил ввести памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" в свободное обращение
НБУ вводит в свободное обращение памятные монеты номиналом 10 гривен основанной в 1918 году серии "Вооруженные силы Украины"
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные силы Украины" номиналом 10 грн теперь можно будет использовать в свободном обращении. Следовательно, реализация их как нумизматической продукции больше не будет осуществляться. Такое решение Национальный банк принял, учитывая многочисленные пожелания граждан сделать эти монеты доступными.
"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", - цитируют в структуре слова заместителя Главы Национального банка Алексея Шабана.
Эту серию памятных монет специального выпуска (на сегодняшний день насчитывает уже 14 памятных монет) Национальный банк начал в 2018 году. Первой стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта. Пока каждая из монет предусматривала миллионный тираж изготовления. В будущем НБУ планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их несколько раз в год в соответствии с международной практикой. Как и все остальные монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.
- 18 июля НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина" номиналом 5 и 10 гривен
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