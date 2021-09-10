НБУ решил ликвидировать банк "Земельный капитал"

Об этом сообщила пресс-служба регулятора .



Решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно данным НБУ 94,43% акций банка контролировал Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005-2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.

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