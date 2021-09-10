НБУ решил ликвидировать банк "Земельный капитал"
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал"
Об этом сообщила пресс-служба регулятора .
Решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Согласно данным НБУ 94,43% акций банка контролировал Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005-2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка.
11 августа Национальный банк Украины принял решение отнести банк "Земельный капитал" в категорию неплатежеспособных.
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