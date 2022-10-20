Об этом сообщает пресс-служба банка.

Еще одно условие – обязательная продажа валюты по истечении срока депозита по официальному курсу по состоянию на день проведения операции.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются.

Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Инструмент позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ – сохранить международные резервы, говорят в регуляторе.

По оценкам НБУ, для граждан это будет альтернативой вложению средств в наличную иностранную валюту. Это будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка, надеются в НБУ.

Для нивелирования собственного валютного риска банки смогут покупать доллары США у НБУ на сумму проведения таких депозитных операций по официальному курсу. Приобретенную валюту будут размещать на отдельном счете в НБУ. Банки не смогут использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи НБУ по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

Чтобы компенсировать банкам расходы от проведения таких операций, НБУ будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

Пока официальный курс доллара 36,6 грн/$.

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