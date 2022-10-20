English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика НБУ разрешил украинцам покупать доллар по официальному курсу, но есть условия

НБУ разрешил украинцам покупать доллар по официальному курсу, но есть условия

20 октября, 2022 четверг
21:40
Экономика НБУ

Национальный банк Украины с 21 октября позволит покупать американские доллары по официальному курсу без ограничений, но с последующим их размещением на депозит в банке от 6 месяцев

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Еще одно условие – обязательная продажа валюты по истечении срока депозита по официальному курсу по состоянию на день проведения операции.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются.

Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Инструмент позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ – сохранить международные резервы, говорят в регуляторе.

По оценкам НБУ, для граждан это будет альтернативой вложению средств в наличную иностранную валюту. Это будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка, надеются в НБУ.

Для нивелирования собственного валютного риска банки смогут покупать доллары США у НБУ на сумму проведения таких депозитных операций по официальному курсу. Приобретенную валюту будут размещать на отдельном счете в НБУ. Банки не смогут использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи НБУ по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

Чтобы компенсировать банкам расходы от проведения таких операций, НБУ будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

Пока официальный курс доллара 36,6 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
НБУ
курс валют
Читайте также:
карта бойових дій
19 октября, 2022 среда
Карта боевых действий: 13-18 октября. Атака дронов и чмобиков
Верховна Рада
18 октября, 2022 вторник
Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 октября, 2022 вторник
"Никто из нас не издевался": вернувшиеся из украинского плена россияне разочаровали пропагандистов RT
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.02
    Покупка 40.02
    Продажа 40.78
  • EUR
    Покупка 38.38
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
20 октября
23:12
РФ заплатит за свой террор в Украине изоляцией, деградацией и активами государства и квазичастных лиц, - Зеленский
23:06
Гауляйтер Стремоусов предлагает расстреливать за чрезмерную бюрократию и безответственность
22:57
Украину 21 октября ждут возможные временные ограничения энергопотребления
22:50
Конгресc США
Конгресс США может зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов, – NBC
22:39
Netflix опубликовал трейлер фильма "На Западном фронте без изменений" по роману Ремарка
22:37
Подрыв Каховской ГЭС будет означать то же, что и применение оружия массового поражения, - Зеленский призвал мир остановить государство-террориста
22:26
"Есть инструкторами по поддержке дронов-камикадзе": в Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму
22:12
OPINION
Не дайте российской пропаганде шансов и не будьте ее разносчиком
22:08
Археологи обнаружили в Ираке уникальные каменные рельефы, которым около 2,7 тыс. лет
22:06
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Подоляк рассказал, каков настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС
21:54
Эксклюзив
Только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина, – дипломат Ельченко
21:50
Генштаб: власти РФ официально завершают частичную мобилизацию, но принудительное вручение повесток отдельным гражданам не прекращается
21:35
На деоккупированной Харьковщине обнаружили 22 вражеские пыточные
21:26
В течение дня под обстрелами оккупантов оказались 20 населенных пунктов, - Генштаб
21:14
ВСУ поразили два района сосредоточения российской техники и склады с боеприпасами
21:00
Фридман просит Монако вывести из-под санкций $1 млрд для Альфа-Банка Украина
20:51
Зеленский призвал ЕС помочь создать над Украиной надежный щит от российских ракет и ввести еще больше санкции против стран-агрессоров
20:45
В Киевской области обнаружили 1 365 тел мирных граждан, погибших во время оккупации
20:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:25
Украине для восстановления необходимо €3,5 млрд в этом году и около €14 млрд в 2023 году, - Зеленский
20:23
Филиппины окончательно отказываются от покупки российских вертолетов
20:21
На фото Каховская ГЭС
РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон, - Зеленский призвал отправить международную миссию на станцию
20:13
Швейцария выделит Украине 15 млн франков на развитие цифровизации
20:04
OPINION
Иранские дроны и ботинок Хрущова
20:03
Британия поддержала санкции ЕС против Ирана за поставку России дронов-камикадзе
19:58
Экс-нардеп Микитась арестован с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра
19:56
Минобороны Великобритании передаст Украине 25 тыс. комплектов зимней формы
19:42
Россияне усложнили выезд из оккупированной Херсонщины после проведения псевдореферендума, - мэр Каховки
19:30
Эксклюзив
Борис Джонсон
"В случае избрания Джонсона помощь Украине усилят": эксперт-международник Брайлян назвал главных кандидатов в премьеры Британии
19:25
"Полроты погибло, только один до нас дошел": оккупанты жалуются на военное руководство - перехват
19:12
Украинский посол первым из дипломатов вручил верительные грамоты новому королю Чарльзу ІІІ
19:08
Польша и страны Балтии разработали новый пакет санкций против России
18:54
Порошенко в эфире CNN призвал США и Израиль дать Украине средства ПВО и ПРО: речь идет о защите гражданской инфраструктуры и людей
18:53
Из более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме только 11% дошли до суда, - ЧЕСНО
18:46
ПВО
Эффективность украинских ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб
18:27
Эксклюзив
Влияние погодных условий на вражеские беспилотники исключать не стоит, - военный эксперт Киричевский
18:25
"Путин устал и за ненадобностью отменил законы": российские эксперты о введении частичного военного положения в РФ
18:21
OPINION
Блэкаут
18:17
"Военное положение" Путина - это подготовка мобилизации": мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий
18:12
Разведка США оценила возможности ВСУ для наступления и освобождения Херсона и восточных территорий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV