НБУ разрешил безналичный расчет для ряда валютных операций и расширил возможности для инвестиций за границу

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, с 30 июня вступает в силу постановление НБУ относительно усовершенствования отдельных нормативно-правовых актов регулятра в валютной сфере, которая будет способствовать развитию новых услуг в сфере торговли валютными ценностями и способствовать усилению защиты граждан при инвестировании за рубеж.



В частности, уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства в кассах учреждений, их подразделений и пунктах обмена валют. Учреждения также смогут покупать валюту у физлиц за безнал в гривне.



Кроме того, банки смогут покупать и продавать банковские металлы с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также банковские металлы в виде монет - юридическим лицам.



НБУ также расширил возможности украинцев для инвестирования за рубеж. Так, физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. При этом торговец будет действовать как брокер: средства с текущего счета гражданина в банке будут перечисляться на его счет в иностранной валюте с последующим переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.



Регулятор также уточнил перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц предпринимателей. В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, исполнившему обеспеченные гарантией или поручительством обязательства нерезидента должника перед резидентом-кредитором.



Нацбанк также снял ограничения срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о договоре, что было предоставлено банком в АИС НБУ "Кредитные договоры с нерезидентами".

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