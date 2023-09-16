НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты, а население сможет чаще оплачивать лечение за границей
С 16 сентября 2023 года Нацбанк увеличивает предложение наличной иностранной валюты и разрешает гражданам переводы за границу для оплаты некоторых медицинских услуг и оплаты внешних долгов госучреждениями
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Увеличение предложения наличной иностранной валюты
Нацбанк расширил возможности для банков и небанковских финансовых учреждений проводить операции по продаже наличной иностранной валюты.
С 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.
Они будут продавать клиентам иностранную валюту наличными в пределах суммы, которая определяется следующими составляющими:
- сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года;
- объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продаж по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих рабочих дней;
- 120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, что рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих рабочих дней.
Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривни к иностранным валютам, установленного Нацбанком на дату такого расчета.
Расширение перечня медицинских услуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы
По предложениям общественных организаций и банков Нацбанк расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых граждане имеют возможность переводить средства за границу. В перечень были добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов. Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, в том числе участников боевых действий, нуждающихся в протезировании.
Разрешение на платежи по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию Правительства
Нацбанк разрешил госпредприятиям и хозяйствам (100% акций которых принадлежат государству) перечислять средства за границу выплаты кредита или ссуды нерезиденту, которые были реструктуризированы при согласовании Кабмина. Это будет способствовать завершению реструктуризации внешней задолженности госучреждениями.
- С 29 августа впервые с начала полномасштабной войны НБУ разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств по проведению такой операции.
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