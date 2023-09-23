НБУ разработал курс финансовой грамотности для граждан: как присоединиться
Нацбанк Украины запустил онлайн-платформу "Гаразд" по финансовой грамотности для того, чтобы украинцы могли научиться грамотно управлять заработанными средствами
Об этом сообщил Ощадбанк.
На платформе в свободном доступе более 170 статей, которые помогут получить финансовую грамотность и решать финансовые вопросы в реальной жизни:
- алгоритмы действий по оформлению кредита или депозита;
- советы по планированию собственного бюджета;
- финансовое воспитание детей
На сайте есть тесты, с помощью которых можно определить слабые места в знаниях финансовых законов, устранить их и улучшить свою финансовую грамотность.
На сайте есть виртуальный финансовый гид Горпынка, которая будет помогать с навигацией по сайту.
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