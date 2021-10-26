НБУ разработал концепцию создания в Украине системы мгновенных платежей

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, главной целью создания системы мгновенных электронных платежей является предоставление возможности украинским пользователям осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций.



По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина, регулятор изучает ведущий опыт и лучшие мировые практики внедрения систем мгновенных платежей с тем, чтобы выработать полезный и приемлемый подход для украинского рынка.



"Создание системы мгновенных платежей в Украине будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту уровня финансовой инклюзии и безналичных расчетов. Кроме того, она позволит удовлетворить ожидания участников финансового рынка и пользователей относительно уменьшения стоимости безналичных расчетов", - цитирует пресс-служба. Поддерегина.

Да, предполагается, что система будет иметь ряд особенностей. В частности, она будет работать круглосуточно 365 дней в году; движение средств будет происходить между счетами пользователей; получатель средств сможет мгновенно получить к ним доступ; операции можно будет совершать с мобильных приложений; получить реквизиты платежа можно будет с помощью QR-кода; возможность использования механизма запроса на проведение платежа (request to pay).



В регуляторе отметили, что внедрение мгновенных платежей должно стать одним из индикаторов достижения развития открытой архитектуры финансового рынка, что предусмотрено стратегическим направлением "Инновационное развитие", определенным Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.



Обсуждение проекта концепции продлится до 21 ноября 2021 года включительно. По результатам НБУ определится с оптимальной моделью системы мгновенных платежей для платежного пространства Украины.