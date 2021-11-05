НБУ разработал единую идентификацию участников финансового рынка: что это даст

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению регулятор разработал систему единой идентификации участников финансового рынка Украины. Следовательно, каждый участник финансового рынка имеет единственный идентификатор Национального банка (ID НБУ) – уникальный шестизначный код. Это позволит упростить взаимодействие банков с регулятором.



Отмечается, что ID получат все участники финансового рынка, сведения о которых должны вноситься в информационные системы НБУ, и которые должны подавать регулятору отчетную информацию. Речь идет о банках, филиалах или представительствах иностранных банков на территории Украины, небанковских финансовых учреждениях, а также других компаниях, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.



В пресс-службе пояснили, что участникам финансового рынка, уже имеющим действующую регистрацию, не нужно обращаться к регулятору - для них ID уже сгенерированы. Да, для банковских учреждений кодами ID НБУ считаются действующие коды банков. Небанковские учреждения, имеющие собственный код по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГРПОУ), получили код, сформированный из шести цифр.

В дальнейшем регулятор будет регистрировать код ID НБУ по участнику финансового рынка или его обособленному подразделению при первом внесении сведений о нем в информационные системы Национального банка (перечни, реестры и т.п.).

Обеспечение уникальности собственных кодов возлагается на участника финансового рынка, подающего документы в Национальный банк.