НБУ разработал единую идентификацию участников финансового рынка: что это даст
Национальный банк Украины (НБУ) разработал систему единой идентификации участников финансового рынка для упрощения их взаимодействия с регулятором
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению регулятор разработал систему единой идентификации участников финансового рынка Украины. Следовательно, каждый участник финансового рынка имеет единственный идентификатор Национального банка (ID НБУ) – уникальный шестизначный код. Это позволит упростить взаимодействие банков с регулятором.
Отмечается, что ID получат все участники финансового рынка, сведения о которых должны вноситься в информационные системы НБУ, и которые должны подавать регулятору отчетную информацию. Речь идет о банках, филиалах или представительствах иностранных банков на территории Украины, небанковских финансовых учреждениях, а также других компаниях, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.
В пресс-службе пояснили, что участникам финансового рынка, уже имеющим действующую регистрацию, не нужно обращаться к регулятору - для них ID уже сгенерированы. Да, для банковских учреждений кодами ID НБУ считаются действующие коды банков. Небанковские учреждения, имеющие собственный код по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГРПОУ), получили код, сформированный из шести цифр.
В дальнейшем регулятор будет регистрировать код ID НБУ по участнику финансового рынка или его обособленному подразделению при первом внесении сведений о нем в информационные системы Национального банка (перечни, реестры и т.п.).
Обеспечение уникальности собственных кодов возлагается на участника финансового рынка, подающего документы в Национальный банк.
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