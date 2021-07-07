НБУ рассматривает возможность изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни
Национальный банк Украины (НБУ) работает над новым дизайном для монет номиналом 1 и 2 гривни
Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилых людей", - сказал Шабан.
- Напомним, ранее НБУ продал на аукционе 45,8 тонн выведенных из оборота в течение 2020-2021 годов монет.
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