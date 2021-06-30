НБУ расширил возможности использования платежных карточек для бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор осовременил порядок выпуска корпоративных платежных карточек и осуществления операций с их использованием.



В частности, для популяризации использования платежных карточек НБУ предоставил право бизнесу самостоятельно определять лиц, имеющих право пользоваться такой карточкой, а также разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной карточки.



Кроме того, НБУ упростил получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица - владельца счета. Также регулятор определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты, является безналичным расчетом.



В пресс-службе отметили, что эти нормы будут способствовать более широкому использованию корпоративных платежных карточек и увеличению объемов безналичных расчетов.

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