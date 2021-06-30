НБУ расширил возможности использования платежных карточек для бизнеса
Национальный банк расширил возможности использования корпоративных платежных карточек с целью их популяризации среди бизнеса
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор осовременил порядок выпуска корпоративных платежных карточек и осуществления операций с их использованием.
В частности, для популяризации использования платежных карточек НБУ предоставил право бизнесу самостоятельно определять лиц, имеющих право пользоваться такой карточкой, а также разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной карточки.
Кроме того, НБУ упростил получение платежной карты доверенным лицом или представителем физического лица - владельца счета. Также регулятор определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты, является безналичным расчетом.
В пресс-службе отметили, что эти нормы будут способствовать более широкому использованию корпоративных платежных карточек и увеличению объемов безналичных расчетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное