Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в фейсбуке.

"Существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, намеренно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, которые находятся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков", - говорят в Нацбанке.

Отмечается, что существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:

обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение

просверливание

разрезание пополам или на три части

повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты

Украинцев призывают не принимать при расчетах окрашенные, разрезанные или с отверстиями банкноты, ведь такие деньги перестали быть платежным средством. О распространителях таких банкнот просят сообщать Нацполицию.

В случае сомнения относительно подлинности банкноты, гражданам нужно обращаться в любой банк. Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

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