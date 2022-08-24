НБУ просит украинцев отказываться от поврежденных банкнот при расчетах: в чем причина
Украинцев призывают отказываться от банкнот с отверстиями и другими повреждениями во время расчетов, ведь они могли попасть в обращение с оккупированных территорий
Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в фейсбуке.
"Существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, намеренно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, которые находятся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков", - говорят в Нацбанке.
Отмечается, что существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:
- обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение
- просверливание
- разрезание пополам или на три части
- повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты
Украинцев призывают не принимать при расчетах окрашенные, разрезанные или с отверстиями банкноты, ведь такие деньги перестали быть платежным средством. О распространителях таких банкнот просят сообщать Нацполицию.
В случае сомнения относительно подлинности банкноты, гражданам нужно обращаться в любой банк. Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.
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