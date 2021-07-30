НБУ прогнозирует рост номинальных зарплат на почти 20% в 2021 году

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины.



"Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в следующем году, а реальная - на 8,7% и на 3,9% соответственно", - говорится в отчете.



Отмечается, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться в первую очередь благодаря восстановлению экономики.



НБУ также прогнозирует, что безработица в среднем в 2021 году снизится до 9,1%, а в 2022 году приблизится к естественному уровню (8,5%).

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