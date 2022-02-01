НБУ продолжил укреплять гривну по отношению к доллару
Во вторник, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,46 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 31,75 грн, 10 российских рублей – 3,67 грн.
На наличном рынке по состоянию на 7:45, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,2 грн, продают – по 28,4 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,15 грн до 28,3 грн, продажи – от 28,25 грн до 28,5 грн.
- Накануне, 31 января , официальный валютный курс составил 28,78 грн/$, 32,03 грн/евро, 3,71 грн за 10 российских рублей.
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