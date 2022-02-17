НБУ продолжил укреплять гривну, доллар подешевел на 15 копеек
На четверг, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,09 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 31,93 грн, 10 российских рублей – 3,74 грн.
На наличном рынке по состоянию на 8:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,1 грн, продают – по 28,2 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28 грн до 28,14 грн, продажи – от 28,15 грн до 28,46 грн.
- Напомним, на среду, 16 февраля , официальный валютный курс был установлен на уровне 28,24 грн/$, 32,03 грн/евро, 3,75 грн за 10 российских рублей.
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