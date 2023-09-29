НБУ продолжил обмен монет и банкнот старого дизайна до конца военного положения

Об этом информирует НБУ .

"Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены", - говорится в заявлении.

Это касается монет 1, 2, 5 и 25 копеек и денежных знаков 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года. Их давно не используют для оплаты за вещи и услуги.

Украинцы получат дополнительное время для обмена этих денег. Сообщается, что это важно для людей, которые должны покинуть свои дома из-за конфликта или живут на территориях под оккупацией.

Бесплатно обменять монеты и купюры на новые деньги можно в:

офисах Нацбанка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком. Адреса этих офисов можно найти на сайте Нацбанка.

некоторых отделениях четырех банков: Сбербанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке и ПУМБ. Вы можете узнать, какие именно отделения принимают старые деньги на сайтах этих банков.

Сейчас в обращении еще около 7,2 млрд штук монет мелких номиналов. С тех пор как начался обмен, люди уже принесли почти 220 млн штук таких монет. Только за последний месяц было обменено более 3 млн. штук.