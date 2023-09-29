НБУ продолжил обмен монет и банкнот старого дизайна до конца военного положения
Национальный банк Украины разрешил обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривны старого дизайна по меньшей мере до конца военного положения
Об этом информирует НБУ .
"Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены", - говорится в заявлении.
Это касается монет 1, 2, 5 и 25 копеек и денежных знаков 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года. Их давно не используют для оплаты за вещи и услуги.
Украинцы получат дополнительное время для обмена этих денег. Сообщается, что это важно для людей, которые должны покинуть свои дома из-за конфликта или живут на территориях под оккупацией.
Бесплатно обменять монеты и купюры на новые деньги можно в:
- офисах Нацбанка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком. Адреса этих офисов можно найти на сайте Нацбанка.
- некоторых отделениях четырех банков: Сбербанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке и ПУМБ. Вы можете узнать, какие именно отделения принимают старые деньги на сайтах этих банков.
Сейчас в обращении еще около 7,2 млрд штук монет мелких номиналов. С тех пор как начался обмен, люди уже принесли почти 220 млн штук таких монет. Только за последний месяц было обменено более 3 млн. штук.
- 26 сентября Нацбанк выпустил памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" Ее эскизы создал украинский художник и графический дизайнер Сергей Майдуков.
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