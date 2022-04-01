НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в российских и белорусских рублях

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Украинский регулятор призывает центробанки полностью запретить финансовым организациям этих стран и контрагентам производить расчеты в российских и белорусских рублях. Речь идет о запрете на открытие счетов в российской валюте и совершении обменных операций рубля на другие валюты. Это позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте и поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с Россией.

"Давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться. Ведь агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и основания для укрепления национальной валюты", – добавляет регулятор.

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.