НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в российских и белорусских рублях
Национальный банк призвал центробанки Японии, Великобритании, США, ЕС и Еврокомиссии запретить расчеты в российских и белорусских рублях в своих странах
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Украинский регулятор призывает центробанки полностью запретить финансовым организациям этих стран и контрагентам производить расчеты в российских и белорусских рублях. Речь идет о запрете на открытие счетов в российской валюте и совершении обменных операций рубля на другие валюты. Это позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте и поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с Россией.
"Давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться. Ведь агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и основания для укрепления национальной валюты", – добавляет регулятор.
- Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное