НБУ призвал SWIFT отключить центробанк России

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отметим, что с 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключены 7 российских банков. В этот перечень попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Напомним, три банка Беларуси отключили от SWIFT из-за санкций ЕС.