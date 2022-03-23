НБУ призвал SWIFT отключить центробанк России
Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке отмечают, что отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.
"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Отметим, что с 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключены 7 российских банков. В этот перечень попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
- Напомним, три банка Беларуси отключили от SWIFT из-за санкций ЕС.
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