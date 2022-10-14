НБУ призвал исключить Россию из стран-членов международной группы FATF
Национальный банк Украины призывает международную группу FATF исключить Россию из членов и внести в черный список
Об этом информируют на сайте Национального банка Украины со ссылкой на обращение в FATF за подписью главы НБУАндрея Пышного.
"Членство государства-террориста в FATF ставит под сомнение репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. Невозможно вести диалог, основанный на доверии и взаимном уважении к международному праву и стандартам FATF, с государством-террористом. Ведение диалога возможно только после того, как оно прекратит финансирование терроризма и угрозы применения оружия массового уничтожения", – отмечают в НБУ.
Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег с призывом на следующем Пленарном заседании 18-21 октября рассмотреть вопрос и принять решение об исключении Российской Федерации из стран-членов FATF и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах, а также включение РФ в черный список FATF.
"Сегодня весь мир имеет безоговорочные доказательства, что действующий российский режим презирает и нарушает любые международно признанные принципы и обязательства для достижения своих преступных целей. В частности, это было отмечено в совместном заявлении лидеров стран Большой семерки от 11 октября 2022 года. Несмотря на международные санкции, РФ продолжает сотрудничать с юрисдикциями, включенными в черный список FATF, а также с террористическими организациями", – говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что полное исключение России из членов FATF является самым принципиальным, адекватным и своевременным шагом: "Недопустимо затягивание и снятие с повестки дня вопроса о "внесении РФ в черный список FATF путем использования формальных процедурных аргументов и других возможностей".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал внести Россию в черный список организации Financial Action Task Force еще в марте.
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